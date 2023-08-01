Tüpraş'tan 7,22 milyar TL net kâr

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş), 2023 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Buna göre şirket, 7,22 milyar TL net kâr ederken; geçen yıl aynı dönemde 10,80 milyar TL net kâr gerçekleştirmişti.

Tüpraş ikinci çeyrekte 104.41 milyar TL gelir elde etti. Önceki yıl aynı dönemde ise, 137.48 milyar TL gelir sağlamıştı. Şirketin, 2023 net rafineri marjı hedefi 10 - 11 dolar/varille aşağı revize edildi. Türkiye Petrol Rafinerileri, 2023 satış hedefi yaklaşık 29-30 milyon tona yükseltti. Toplam yatırım hedefinde değişikliğe gitmeyerek yaklaşık 350 milyon dolar olarak belirtti.