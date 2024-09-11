VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 10.995,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,2 azalışla 11.024,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da kayıplarına devam ederek 11.014,00 puan oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta yapması beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne yönelik belirsizliklerle negatif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.850 ve 10.750 seviyelerinin destek, 11.100 ve 11.250 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.