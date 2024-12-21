Warren Buffett'ın yeni yatırım stratejisi takip ediliyor: Enerji şirketine yöneldi

Dünyanın en zengin insanlarından, ünlü yatırımcı ve Berkshire Hathaway CEO’su Warren Buffett, ezber bozdu.

2022 yılında almaya başladığı ve o dönemden bu yana değer kaybeden petrol ve doğalgaz şirketi Occidental Petroleum hisselerinde, Wall Street’tekilerin satış yapmayı tercih ettiği bir dönemde 400 milyon dolardan fazla alım yaptı.

Şirket hisseleri, petrol fiyatlarında düşüşün süreceği endişeleriyle son üç yılın en düşük seviyesine yakın işlem görürken, kasasında rekor nakit barındıran ve Bank of America (BofA) ile Apple gibi devlerde satış yapan Buffett, pay artırdı.

Yatırım stratejisi

Buffett, kendi ismiyle özdeşleşen yatırım mantığında ünlü stratejisi olan, “Başkaları korktuğunda açgözlü olun” prensibini bir kez daha kullandı.

Buffett’ın CEO’su olduğu Berkshire Hathaway, bu hafta Occidental Petroleum’un 8 milyon 896 bin 890 hissesini 409,15 milyon dolara satın aldığını açıkladı.

Occidental’ın en büyük hissedarı konumunda bulunan Berkshire Hathaway, son alımlarla şirketteki payını yüzde 28,15 seviyesine çıkardı. Pozisyonun yaklaşık büyüklüğü 12,54 milyar dolar olurken, şirketin en büyük ikinci hissedarı Dodge & Cox, sadece yüzde 8,3 oranında bir paya sahip görünüyor.

Hisseler yükseldi

Occidental hisseleri, kayıp serisini sonlandırarak cuma günü yüzde 4’ün üzerinde değer kazandı.

Bu artış, petrol fiyatlarının daha da düşebileceği yönündeki endişeler arasında gelirken, Başkan seçilen Donald Trump’ın ekonomik büyümede olumsuz etkiler yaratması beklenen gümrük tarifeleri ve “daha fazla sondaj” vaadi ile petrol arzında artışla fiyatları baskılayabilir.

Hisseleri almaya 2 yıl önce başladı

Buffett, ilk olarak 2022 yılının ilk çeyreğinde Occidental hisseleri almaya başlamıştı. Ancak o zamandan bu yana şirketin hisseleri yüzde 16’dan fazla değer kaybederken, enerji sektörü genel olarak yüzde 10 değer kazandı ve S&P 500 endeksi yüzde 31 yükseldi.