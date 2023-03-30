Yabancı üç haftada 377.4 milyon dolar sattı

İSTANBUL / EKONOMİ

Merkez Bankası'nın haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcı hisse senedi piyasalarından çıkışını sürdürdü. Geçen hafta yabancı yatırımcılar net 113 milyon dolar satış yaptı. Devlet iç borçlanma senetlerinde ise geçen hafta yabancı yatırımcı 25.1 milyon dolar net alıcı tarafta yer aldı. Şirket borçlanma senetlerinde ise 3.8 milyon dolar net satış gerçekleştirdi yabancı yatırımcı. Böylece yabancı yatırımcının son 3 haftalık hisse senedi piyasasından net çıkışı 377.4 milyon dolara ulaştı.

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre sektörün kredi hacmi 24 Mart itibarıyla 111 milyar 167 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 8 trilyon 246 milyar 690 milyon liradan 8 trilyon 357 milyar 857 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 130 milyar 814 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,33 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 9 trilyon 944 milyar 977 milyon lira oldu.