Tüketici kredileri 1.25 trilyon lira

İSTANBUL / EKONOMİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, tüketici kredileri tutarı, 24 Mart itibarıyla 19 milyar 362 milyon lira artışla 1 trilyon 253 milyar 916 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 385 milyar 844 milyon lirası konut, 62 milyar 28 milyon lirası taşıt ve 806 milyar 44 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 14 milyar 263 milyon lira artarak 1 trilyon 21 milyar 84 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 4,9 artışla 551 milyar 714 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 278 milyar 571 milyon lirası taksitli, 273 milyar 144 milyon lirası taksitsiz oldu.