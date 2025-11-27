  1. Ekonomim
  3. Yabancılar borsada bir hafta aradan sonra alıma döndü
Yabancılar borsada bir hafta aradan sonra alıma döndü

Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcılar, 21 Kasım ile biten haftada 71,9 milyon dolarlık hisse aldı. Ayrıca yabancı yatırımcılar 239,1 milyon dolarlık tahvil alımı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık menkul kıymet istatistikleri verisini açıkladı.

Yurt dışı yerleşik yabancı yatırımcılar 21 Kasım ile biten haftada 71,9 milyon dolarlık hisse alırken, 239,1 milyon dolarlık da tahvil alımı yaptı.

14 Kasım ile biten geçtiğimi hafta, yabancılar 158,8 milyon dolarlık hisse satışı yaparken, 499,8 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirmişti.

Yabancılar borsada bir hafta aradan sonra yeniden alıma yöneldi. Kasım ayı başından bu yana tahvil alımı yapan yabancılar, 51,2 milyon dolarlık hisse sattı.

Geçen haftaki alımlar sonrası yabancıların hisse senedi stoku 30,782 milyar dolardan 31,589 milyar dolara yükseldi. Tahvil stoku ise 16,206 milyar dolardan 16,460 milyar dolara çıktı.

