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Yabancılar hisse satışlarına devam etti

Borsa İstanbul’da yabancı 11 Ekim ile biten haftada 125 milyon dolarlık hisse satışı yaparak, son iki haftada 400 milyon dolarlık hisse satmış oldu. Yabancılar tahvilde de alıma yöneldi.

Haber Merkezi
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Yabancılar hisse satışlarına devam etti
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler, piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 11 Ekim haftasında 125,7 milyon dolar net hisse satışı yaptı. Aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 200,5 milyon dolar oldu.

Yabancıların son iki haftada hisse satışı toplamı 400 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 2,9 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 740,8 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 2,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yabancıların borsada payı geriledi

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 31 milyar 4,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 15 milyar 902,2 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 637,3 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 5 milyar 994,3 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 367,2 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

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