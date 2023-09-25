Yatırımcı sayısında yeni rekor: 7,7 milyon

Merkezi Kayıt Kuruluşu(MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı her hafta yeni rekor kırmaya devam ediyor.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, 22 Eylül ile sona eren haftada pay senedi yatırımcı sayısı 387 bin 580 kişi arttı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 318 bin 588'den 7 milyon 706 bin 168'e çıktı.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 10,12 trilyon TL'den 10,6 trilyon TL'ye yükseldi.