TCMB Başkanı Erkan: TL varlıklara talebi artırmaya kararlıyız
TCMB Başkanı Erkan, "Öncü göstergeler, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk lirası varlıkların payını artırmaya başladığına işaret etmektedir. Türk lirası varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi arttırmaya kararlıyız" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2024 yılında dezenflasyonu tesis etmeye yönelik yol haritasını kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini söyledi.
Erkan, "İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısı" açılış konuşmasını yaptı.
Erkan yaptığı açıklamada, son dönemdeki düzenlemelerin Türk lirası mevduat payının arttırılmasını hedeflediğine işaret etti.
Erkan, "Öncü göstergeler, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk lirası varlıkların payını artırmaya başladığına işaret etmektedir. Türk lirası varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi arttırmaya kararlıyız " dedi.