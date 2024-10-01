Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (1 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 1 Ekim 2024 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 2.900,05 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.983,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.965,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.695,43 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.851,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 49.389,61 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.638,24 dolar