  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (12 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (12 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 12 Eylül 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (12 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 12 Eylül 2025 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 4.854,36 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.096,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 16.191,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 31.974,60 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 32.234,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 80.181,71 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.653,70 dolar

Bakanlık ifşa etti: Sucukta sakatat, peynirde mantar ilacı kullanmışlar! İşte o markalar...Bakanlık ifşa etti: Sucukta sakatat, peynirde mantar ilacı kullanmışlar! İşte o markalar...Gündem
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 12 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 12 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji il il açıkladı: Bugün yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? İşte tahminler...Meteoroloji il il açıkladı: Bugün yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? İşte tahminler...Gündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)Finans

 

Finans
Rus rublesi beklenenden düşük faiz indirimi sonrası yükseldi
Rus rublesi beklenenden düşük faiz indirimi sonrası yükseldi
Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları pozitif seyrediyor
Asya borsaları pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar Fed'den faiz indirim beklentileriyle pozitif
Küresel piyasalar Fed'den faiz indirim beklentileriyle pozitif
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Halkbank'tan Sırbistan hamlesi: Şube sayısı 48'e yükseldi
Halkbank'tan Sırbistan hamlesi
Altın rezervlerine göre ilk 10 ülke değişti. Türkiye artık ilk 10’da! İşte sıralama

Altın Haberleri

Altın rezervlerine göre ilk 10 ülke değişti. Türkiye artık ilk 10’da! İşte sıralama
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (31 Ağustos dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (31 Ağustos dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım