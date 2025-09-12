  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 12 Eylül 2025 Cuma gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 12 Eylül 2025 Cuma gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 41,3564 (alış) 41,3612'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,5532 TL seviyelerinde seyrediyor.

Bakanlık ifşa etti: Sucukta sakatat, peynirde mantar ilacı kullanmışlar! İşte o markalar...Bakanlık ifşa etti: Sucukta sakatat, peynirde mantar ilacı kullanmışlar! İşte o markalar...Gündem
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 12 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 12 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji il il açıkladı: Bugün yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? İşte tahminler...Meteoroloji il il açıkladı: Bugün yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? İşte tahminler...Gündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (12 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (12 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Finans
Rus rublesi beklenenden düşük faiz indirimi sonrası yükseldi
Rus rublesi beklenenden düşük faiz indirimi sonrası yükseldi
Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları pozitif seyrediyor
Asya borsaları pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar Fed'den faiz indirim beklentileriyle pozitif
Küresel piyasalar Fed'den faiz indirim beklentileriyle pozitif
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (12 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)
12 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları
Halkbank'tan Sırbistan hamlesi: Şube sayısı 48'e yükseldi
Halkbank'tan Sırbistan hamlesi
Dolar/TL bugün ne kadar? (31 Ağustos dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (31 Ağustos dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Ağustos dolar - Euro fiyatları)

Euro Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Ağustos dolar - Euro fiyatları)
12 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları

Finans Haberleri

12 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro finans yatırım