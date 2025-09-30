ABD hükümetinin kapanması doları nasıl etkiler?

Commerzbank analisti Thu Lan Nguyen'e göre, geçmiş deneyimler bu tür etkilerin kalıcı olmadığını gösteriyor.

Nguyen, bir kapanmanın ABD işgücü piyasası raporunun yayımlanmasını geciktireceğini ve daha uzun süreli bir kapanmanın ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Ancak, "Bu etkilerin hiçbiri kalıcı değildir" diyen analist, verilerin er ya da geç yayımlanacağını ve ekonomik sonuçların geçmişte olduğu gibi telafi edileceğini vurguluyor.

Bu bağlamda, doların bu son kapanış döneminde nispeten etkilenmemesi bekleniyor. Bu gelişmeler ışığında, dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle altı günün en düşük seviyesi olan 97,668'e geriledi.