Commerzbank'tan dolar analizi

Commerzbank stratejisti Pfister'e göre, dolar önemli bir toparlanma kaydetmekte zorlanabilir.

Commerzbank'ın döviz stratejisti Michael Pfister'e göre, Fed'in bağımsızlığına yönelik devam eden tehditler ve zayıflayan ekonomik görünüm nedeniyle dolar önemli bir toparlanma kaydetmekte zorlanabilir. Pfister, yakın tarihli bir notunda, Beyaz Saray'ın öngörülemez ticaret politikalarına rağmen, döviz piyasasının Donald Trump'ın ikinci döneminde doların performansının ilk dönemine kıyasla belirgin bir farklılık göstermeyeceğini vurguladı.

Trump'ın ilk döneminde dolar, sekiz yıl önce en düşük seviyesine ulaştıktan sonra güçlü bir şekilde toparlanmıştı. Ancak Pfister, Fed üzerindeki siyasi baskı ve yavaşlayan reel ekonomiye atıfta bulunarak "bu kez böyle bir toparlanmanın daha zor olacağı" uyarısında bulunuyor. Bu temkinli görünümü yansıtan DXY dolar endeksi %0,2 düşüşle 97,943'e geriledi.

Yatırımcılar, devam eden jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler ortamında, bu dinamiklerin önümüzdeki aylarda doların gücünü etkileyip etkilemeyeceğini yakından izleyecek.

