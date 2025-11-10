Dolar, ABD hükümetinin yeniden açılma umuduyla yatay

  1. Ekonomim
ABD’li yasa yapıcıların hükümetin kapanışını sona erdirmeye yönelik ilerleme kaydetmesiyle dolar kuru haftanın başında yatay seyretti.

Senato, pazar günü hükümeti 30 Ocak’a kadar finanse edecek yasa tasarısını onay sürecine taşıdı. Hükümetin yeniden açılması, resmi ekonomik verilerin açıklanmasının yeniden başlamasına imkân tanıyacak.

Commerzbank analisti Michael Pfister, yayımladığı notta, hükümet kapanışı sürecinde ekonomide yavaşlamaya işaret edecek olumsuz verilerin gelmemesinin doların değer kazanmasını desteklediğini belirtti. Ancak Pfister, kapanışın sona ermesinin ardından verilerin yeniden güvenilir hâle gelmesinin zaman alacağını, bu nedenle doların kısa vadeli görünümünün belirsiz kaldığını ifade etti.

DXY dolar endeksi, son işlemlerde 99,584 seviyesinde yatay hareket etti.

