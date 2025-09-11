Dolar, enflasyon verileri öncesi yükselişte
ABD'de enflasyonun Ağustos ayında hızlandığını göstermesi beklenen veriler öncesinde dolar, diğer para birimleri karşısında mütevazı bir yükseliş kaydetti. Piyasalar, beklenen verilerin yanı sıra Fed'in faiz indirimi beklentilerini de yakından takip ediyor.
Wall Street Journal anketine katılan ekonomistler, Ağustos ayında enflasyonun yıllık bazda temmuz ayındaki %2,7 seviyesinden %2,9'a yükselmesini bekliyor.
Commerzbank'tan Michael Pfister, enflasyonun beklenenden daha yüksek çıkma riskine rağmen, Fed'in 17 Eylül'de 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasının beklendiğini belirtiyor.
Bu süreçte euronun 1,16-1,18 dolar aralığında işlem görmeye devam edebileceği ifade edilirken, euro şu anda 1,1693 dolardan yatay seyrediyor.
Dolar endeksi (DXY) ise %0,1'lik bir artışla 97,895 seviyesine çıktı.