Elon Musk'a bir günlük şok: Dünyanın en zengin ismi bir geceliğine değişti

Oracle'ın yapay zeka yatırımlarından gelen güçlü finansal sonuçları, şirketin kurucusu Larry Ellison'ı kısa süreliğine dünyanın en zengin kişisi yaptı.

Tarihteki en büyük günlük servet artışı

Bloomberg verilerine göre Larry Ellison'ın serveti çarşamba günü 89 milyar dolar artarak 383,2 milyar dolara ulaştı. Bu, tarihte kaydedilen en büyük günlük servet artışı oldu.

Oracle hisseleri gün içinde yüzde 43'e kadar değer kazandı ve günü yüzde 36 artışla tamamladı. Şirketin piyasa değeri bir günde 244 milyar dolar artarak 922 milyar dolara çıktı. Böylece Oracle, S&P 500 endeksinde en değerli 10 şirket arasına girdi.

CEO Safra Katz, son çeyrekte dört büyük milyar dolarlık sözleşme imzaladıklarını, önümüzdeki dönemde yeni anlaşmalar beklediklerini açıkladı.

Larry Ellison'ın yükselişi kısa sürdü, Elon Musk yeniden zirvede

Larry Ellison'ın yükselişi kısa sürdü. Gün sonunda Elon Musk'ın serveti 384,2 milyar dolara çıkarak Larry Ellison'ı 1 milyar dolar geride bıraktı.

Musk, 2021'den bu yana genellikle listenin zirvesinde bulunuyor. Daha önce kısa süreliğine Bernard Arnault ve Jeff Bezos'a karşı birinciliği kaybetmişti. Tesla hisselerindeki değer kaybına rağmen, SpaceX ve Tesla'daki payları Musk'ın liderliğini korumasını sağladı.

TikTok'a talip olacağı iddia edilmişti

81 yaşındaki Ellison, 1977'de kurduğu Oracle ile teknoloji dünyasının en önemli isimleri arasına girdi. Hawai'deki Lana'i adasının yüzde 98'ine sahip olan Ellison, California'daki Indian Wells tenis turnuvasını da yeniden canlandırdı.

ABD'de Donald Trump yönetimiyle yakın ilişkileriyle bilinen Ellison, Oracle'ın kamu sözleşmelerinde önemli rol oynadı. Daha önce TikTok'a talip olabileceği de gündeme gelmişti.