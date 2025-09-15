Dolar, Fed'in faiz kararı öncesi hafif yükselişte

  1. Ekonomim
ABD doları, Fed'in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasalarda hafif bir değer artışı gösterdi. Yatırımcılar, merkez bankasından 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor.

Çeyrek puanlık bir faiz indirimi büyük ölçüde fiyatlanmış olsa da, daha agresif 50 baz puanlık bir indirimin olasılığı düşük görünüyor.

Danske Bank analistleri, faiz ayarlamalarında kademeli bir yaklaşım öngörerek ardışık indirimler konusunda temkinli davranıyor. Bu beklentileri, eylül ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven anketi destekliyor; ankette bir yıllık enflasyon beklentileri %4,8'de kalırken, beş yıllık beklentiler ağustos ayındaki %3,5'ten %3,9'a yükseldi.

Bu gelişmelerin etkisiyle, doların önemli para birimleri karşısındaki gücünü yansıtan DXY dolar endeksi %0,1 artışla 97,665 seviyesine çıktı.

