Euro Bölgesi'nden 12,4 milyar Euro dış ticaret fazlası

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 düşerek 227,7 milyar Euro, ithalatı ise yüzde 1,2 artarak 215,6 milyar Euro oldu. AB, söz konusu ayda 12,1 milyar Euro dış ticaret fazlası verdi.

Euro Bölgesi'nde ise temmuzda ihracat 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 artışla 251,5 milyar Euro, ithalat ise yüzde 3,1 yükselerek 239,1 milyar Euro oldu. Böylece, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası temmuzda 12,4 milyar Euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB'den en fazla ithalat yapan ülkeler, 44,2 milyar Euro ile ABD, 30,8 milyar Euro ile İngiltere, 17,8 milyar Euro ile İsviçre, 17,6 milyar Euro ile Çin ve 10,2 milyar Euro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 48,3 milyar Euro ile Çin, 31,2 milyar Euro ile ABD, 14,1 milyar Euro ile İngiltere, 11,7 milyar Euro ile İsviçre ve 9,4 milyar Euro ile Türkiye oldu.