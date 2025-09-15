  1. Ekonomim
Fed'in çarşamba günü faiz oranlarını düşüreceği beklentisinin güçlenmesiyle risk iştahı artarken, Bitcoin fiyatı üç haftanın zirvesine çıktı.

Bitcoin fiyatı, 3 haftanın zirvesine çıktı
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta faiz oranlarını düşüreceği beklentisi riskli varlıkları desteklerken, Bitcoin üç haftanın en yüksek seviyesine yükseldi.

Piyasalar yarın başlayacak ve çarşamba günü sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını yüzde 97, 50 baz puanlık indirim olasılığını ise yüzde 3 olarak fiyatlıyor.

Aralık 2026'ya kadar 140 baz puandan fazla indirim bekleniyor.

XTB'den Kathleen Brooks, “Şimdi soru şu: Piyasa çok mu ileri gitti ve Fed, Fed'in hedef oranının oldukça üzerinde seyreden inatçı yüksek enflasyon nedeniyle faiz indirimine karşı çıkacak mı?” dedi.

Bitcoin fiyatı, 116.783 dolara kadar yükselişinin ardından, saat 12.52 itibarıyla yüzde 0,87 düşüşle 115.110 dolardan işlem görüyor.

