Petrol fiyatları jeopolitik gerilimlerle tırmanıyor

Petrol fiyatları, artan jeopolitik riskler ile küresel aşırı arz beklentileri arasında dalgalanırken yükseliş kaydetti.

Trump'ın Rusya'ya yaptırım ve müttefiklerine Çin ve Hindistan'a tarife uygulama çağrıları, Ukrayna'nın rafinerilere yönelik saldırılarıyla birleşerek piyasalardaki belirsizliği artırdı.

Trump'ın NATO ülkelerinin Rus petrolü alımını durdurması halinde Rusya'ya "büyük" yaptırımlar uygulayabileceği uyarısı ve müttefiklerine Çin ile Hindistan'a Moskova'nın petrol alımları için %100'e varan tarifeler uygulamaları çağrısı tansiyonu yükseltti.

MUFG'den Soojin Kim, "Birçok Avrupa ülkesi Rusya tedarikini kesmiş olsa da Macaristan ve Türkiye kilit alıcılar olmaya devam ederek Rusya'yı tamamen izole etme çabalarını karmaşıklaştırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Ukrayna'nın Rus rafinerilerine ve ihracat terminallerine yönelik insansız hava aracı saldırılarının küresel akışları bozma tehdidi de tüccarlar tarafından yakından izleniyor.

Bu gelişmeler ışığında, Brent ham petrolü yüzde 0,5 artışla varil başına 67,35 dolara ve Batı Teksas petrolü yüzde 0,57 artışla 63,05 dolara yükseldi.

