Dolar, Fed'in faiz kararı öncesi yükselişte

LSEG verilerine göre, piyasa, Fed'in TSİ 21:00'de açıklanacak kararında faiz oranlarını 25 baz puan düşürme ihtimalini %97, 50 baz puanlık bir indirim ihtimalini ise %3 olarak fiyatlıyor.

Commerzbank ekonomisti Thu Lan Nguyen, daha büyük bir faiz indiriminin dolar üzerinde önemli bir baskı yaratacağını belirtiyor. Nguyen, enflasyonun yükseldiği bir ortamda daha agresif bir parasal genişlemenin siyasi baskıdan kaynaklandığı endişelerini artırabileceğini ekledi.

DXY dolar endeksi %0,1 artışla 96.745 seviyesine çıksa da Salı günü ulaştığı 96.556 seviyesine yakın kalmayı sürdürüyor.