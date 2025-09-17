  1. Ekonomim
Dolar, Fed'in faiz kararı öncesi yükselişte

Dolar, Fed faiz kararı öncesinde hafif yükseliş gösterse de son iki buçuk ayın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor; piyasalar büyük ölçüde 25 baz puanlık bir faiz indirimini fiyatlıyor.

LSEG verilerine göre, piyasa, Fed'in TSİ 21:00'de açıklanacak kararında faiz oranlarını 25 baz puan düşürme ihtimalini %97, 50 baz puanlık bir indirim ihtimalini ise %3 olarak fiyatlıyor.

Commerzbank ekonomisti Thu Lan Nguyen, daha büyük bir faiz indiriminin dolar üzerinde önemli bir baskı yaratacağını belirtiyor. Nguyen, enflasyonun yükseldiği bir ortamda daha agresif bir parasal genişlemenin siyasi baskıdan kaynaklandığı endişelerini artırabileceğini ekledi.

DXY dolar endeksi %0,1 artışla 96.745 seviyesine çıksa da Salı günü ulaştığı 96.556 seviyesine yakın kalmayı sürdürüyor.

