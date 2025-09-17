Bitcoin fiyatları 4 haftanın zirvesinde!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar art arda faiz indirimlerine gideceği beklentisiyle Bitcoin, yaklaşık dört haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Fed faiz kararı öncesinde piyasalar bu durumu riskli varlıklar için olumlu değerlendiriyor.

Fed'in TSİ 21.00'da açıklanacak kararında 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi ve bunu daha fazla indirimin izlemesi bekleniyor. Bu tür bir politika gevşemesi, kripto para birimleri de dahil olmak üzere riskli varlıkları desteklemekte.

Jefferies ekonomisti Mohit Kumar, piyasanın Fed Başkanı Jerome Powell'ın son işgücü piyasasındaki yavaşlamaya, enflasyon risklerine ve ekonomik projeksiyonlardaki belirsizliğe ne kadar ağırlık vereceğine odaklandığını belirtiyor. Kumar ayrıca, bazı politika yapıcıların daha büyük faiz indirimleri talep edebileceğini de ifade ediyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle Bitcoin, 117.314 dolarlık bir zirveye yükseldi. Saat 10.40 itibarıyla ise, yüzde 0,32 artışla 117.280 dolarda işlem görüyor.