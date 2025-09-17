  1. Ekonomim
Almanya'nın büyük bankası açıkladı: İşte 2026 için altın ve gümüş tahmini

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, 2026 yıl için altın ve gümüş fiyatı tahminlerini yükseltirken; ons altın fiyat tahminini 4.000 dolara, ons gümüş fiyat tahminini ise 45 dolara çıkardı.

Deutsche Bank, gelecek yıla ilişkin ortalama altın fiyatı tahminini ons başına 3.700 dolardan 4.000 dolara yükseltti.

Banka, bu artışı elverişli döviz ve faiz ortamlarına bağladı.

Banka notunda, altının adil değerine göre zengin görünmesine rağmen, bu durumun büyük ölçüde kalıcı olması beklenen resmi talebin gücünden kaynaklandığını belirtti.

Deutsche Bank ayrıca, 2026 yılı için ortalama gümüş fiyatı tahminini de ons başına 40 dolardan 45 dolara çıkardı.

