Dolar kuru 27,16 TL'ye kadar yükseldi

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar kuru, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini beklentiler dahilinde 500 baz puan artırarak yüzde 30 seviyesine çıkarmasından sonra, 27,21 TL seviyesini test ederken; yeni güne 27,13 TL seviyesinden başladı. Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 27,16 TL'ye kadar yükselen kur, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,11 yükselişle 27,14 TL seviyesinde hareket etti.

Euro kuru ise, illikit işlemlerde 29,38 TL'ye kadar çıkarken; şu dakikalarda yüzde 0,16 primle 28,94 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 33,34 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,14 oranında yükselişle 105,47 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0659 seviyelerinde hareket ediyor.