Dolar kuru 28,20 TL'nin üzerinde

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 28,06 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 28,23 TL'den başladı. Kur, sonrasında 28,27 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Dolar, saat 11.51 itibarıyla yüzde 0,27 yükselişle 28,24 TL seviyesinde hareket etti.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslar arası piyasalarda 28,34 TL'ye kadar tırmanırken; 27 Ekim'de sığ piyasada rekor seviyesini 28,54'e çıkarmıştı.

Euro'da sınırlı yükseliş

Euro fiyatları da sığ piyasada 29,94 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,17 artışla 29,83 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 34,24 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,11 oranında yükselişle 106,68 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksinde teknik açıdan, 107 ve 108 puan seviyeleri direnç, 106 ve 105 puan destek konumunda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0559 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,32 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 34,63 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, bu hafta yoğun veri gündemi ve İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.