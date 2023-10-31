Dolar kurunda yeni zirve

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,23 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,27 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 28,29 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 10.19 itibarıyla yüzde 0,18 yükselişle 28,28 TL seviyesinde hareket etti.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslar arası piyasalarda 28,53 TL'ye kadar tırmanırken; 27 Ekim'de sığ piyasada rekor seviyesini 28,54'e çıkarmıştı.

Euro 30 TL'nin üzerinde

Euro fiyatları da sığ piyasada 30,47 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,06 artışla 30,03 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 34,38 TL'de işlem görüyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,18 oranında düşüşle 106,32 seviyesinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,14 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 34,50 seviyesinde bulunuyor.