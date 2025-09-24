Dolar üzerindeki baskı artıyor: İşte beklentiler

  1. Ekonomim
MFS Investment Management’e göre, ABD ekonomisindeki yavaşlayan büyüme beklentileri, politika belirsizlikleri ve faiz farklarının daralması, dolar üzerinde ciddi baskı yaratıyor.

MFS Investment Management'ın Strateji ve İçgörü Grubu Başkanı Benoit Anne, bu durumun yalnızca kısa vadeli bir sorun olmadığını, aynı zamanda küresel yatırımcıların stratejik varlık tahsisleri açısından da kalıcı etkiler doğurabileceğini belirtiyor.

“Tek olumlu nokta, doların yakın gelecekte rezerv para birimi statüsünü kaybedeceğine inanmamamız” diyen Anne, mevcut koşulların küresel çeşitlendirme için güçlü bir zemin sunduğunu vurguladı.

MFS’ye göre, ABD dışındaki varlık sınıfları—başta gelişmekte olan ülke tahvilleri, Avrupa sabit getirili menkul kıymetleri ve ABD dışı hisseler—dolar üzerindeki baskıların sürmesiyle daha cazip hale gelebilir.

