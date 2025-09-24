Bitcoin, Powell'ın açıklamalarıyla toparlanıyor

Bitcoin fiyatlarındaki yükseliş, Fed Başkanı Powell'ın faiz indirimlerine yönelik ihtiyatlı duruşunun piyasaları etkilemesiyle gerçekleşti.

Powell, ekim ayındaki faiz indirimleri konusunda net bir sinyal vermekten kaçınarak, hem istihdam hem de enflasyon hedeflerine yönelik risklere dikkat çekti. Powell, faiz oranlarının çok agresif bir şekilde düşürülmesi durumunda gelecekte tersine dönme ve oranları artırma riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Bu gelişmelerin ardından Bitcoin, erken saatlerde 111.317 dolara kadar geriledikten sonra yüzde 0,56 artışla 112.665 dolara yükseldi.