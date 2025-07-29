Euro, bir ayın dibinden toparlanacak mı?

Euro, AB ithalatına uygulanacak yüzde 15'lik gümrük vergisinin ekonomik etkisine ilişkin endişeler nedeniyle değer kaybediyor. Ancak analistler, gümrük vergisinin birçok kişinin korktuğundan daha düşük olduğunu savundu.

Analistler, “ABD'deki büyümenin yavaşlamasına karşın Avrupa'daki büyümenin iyileşmesinin, orta vadede Euro'nun dolar karşısında yükselişini destekleyecek bir dinamik olduğunu düşünmeye devam ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.