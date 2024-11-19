Goldman Sachs’tan Trump’ın tarifelerinde dolar yükselişi uyarısı

Goldman Sachs döviz stratejistlerine göre dolar, Donald Trump'ın yüksek gümrük vergileri uygulama planlarının etkisiyle yeni bir güçlenme dönemine giriyor.

Dünyanın rezerv para birimi dolar eylül sonundan bu yana ralli yapıyor. Bu durum, bankanın uzun süredir savunduğu, para biriminin pahalı yüksek seviyelerden kademeli olarak düşeceği görüşüne darbe vurdu. Kamakshya Trivedi liderliğindeki Goldman ekibi cuma günkü bir notta, "Artık dolarda geniş çaplı bir değer kaybı beklemiyoruz. Dolar daha uzun süre daha güçlü olacak" dedi.

Goldman'ın görünümü son iki yıldır ABD para biriminin yüksek değerlemelerden geri çekileceğini öngörüyordu. Bu tahmin 2023'te doğru çıktı ancak son olarak bu yıl doların 5 Kasım seçimlerinden bu yana yüzde 2,4'lük yükselişiyle engellendi.

"Son birkaç yıldır temel görüşümüz, doların 2022 sonundaki zirvesinden sadece 'sığ' bir değer kaybı göreceğimiz yönündeydi ve bu büyük ölçüde doğru çıktı" değerlendirmesini yapan stratejistler, "Artık gümrük tarifelerinin, bazı mali değişikliklerle birlikte önümüzdeki yıl ABD politika bileşiminde öne çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Tarifeler, gelişen bir ekonomi ve yükselen ABD varlık fiyatlarıyla birlikte "dolar için güçlü bir kombinasyon" diyen. Goldman, Trump'ın ekonomi politikalarının ABD'nin ithalat maliyetini artırırken, aynı zamanda yurt içinde iş yapmanın maliyetini de düşürmesini bekliyor.

Goldman'ın tahminine göre, bu avantajlar ticaret ağırlıklı bir dolar endeksini önümüzdeki yıl yüzde 3 civarında yukarı çekecek. Euro'nun ise önümüzdeki 12 ay içinde 1,03 dolara gerileyeceği, yenin ise dolar başına 159 dolara zayıflayacağı öngörülüyor.