Demir, gevşeyen dolarla kazançlarını artırdı

Demir cevheri, gevşeyen dolar ve tatil öncesi ikmalle kazançlarını artırdı. Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 1,39 artışla 763,5 yuan/ton (105,59 dolar) seviyesinden tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge aralık ayı demir cevheri, TSİ 06.52'de yüzde 0,91 artışla 100,05 dolar/tondan işlem gördü.

Analistler, hafta sonu açıklanan verilerin, yerel yönetim borçlarının ihraç hızının arttığını gösterdiğini ve bu da emlak projeleri için daha fazla sermayenin mevcut olduğuna işaret ederek demir piyasasını canlandırdığını belirtti.

Çinli bir çelik üreticisi ve bir işlemci, bazı üreticilerin ocak ayında bir hafta sürecek Çin Yeni Yılı tatili boyunca üretim ihtiyaçlarını karşılamak için denizaşırı kargo alımlarına başlamasının da çelik üretiminin temel bileşeninin fiyatlarını desteklediğini söyledi.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,47 ve yüzde 0,23 yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik göstergesi değer kazandı. İnşaat demiri yüzde 0,8, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,55, paslanmaz çelik yüzde 0,23 yükselirken filmaşin yüzde 0,11 düştü.