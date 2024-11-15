LME'de bakır son dört ayın en kötü haftasını yaşıyor

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) üç aylık bakır, perşembe günü son üç ayın en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 0,6 artarak 0710 GMT itibariyle metrik ton başına 9.042 dolara yükseldi. Hafta boyunca yüzde 4'ten fazla düşüş gösterdi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören Aralık vadeli bakır kontratı yüzde 0,3 artışla ton başına 73.860 yuandan (10.215,06 dolar) kapandı, ancak haftalık bazda yüzde 4,6 düştü.

Dolar, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanması ve ABD'nin daha az faiz indirimine gideceği beklentilerinin etkisiyle bir aydan uzun bir sürenin en iyi haftasını geçirmeye yöneldi.

Dolar metalleri pahalı hale getiriyor

Daha güçlü bir dolar, dolar fiyatlı metalleri diğer para birimlerini elinde tutanlar için daha pahalı hale getiriyor.

BMI analistleri, “Endüstriyel metal fiyatlarının Çin Anakarası'ndan gelecek herhangi bir teşvik duyurusuna karşı son derece hassas olmaya devam etmesini ve ikinci bir Trump başkanlığında Çin ile ticaret gerilimlerinin yenileneceği beklentisiyle piyasa duyarlılığının daha fazla desteğe yönelmesini bekliyoruz” dedi.

Çin'de büyüme yavaşladı

Veriler, Çin'in fabrika üretimindeki büyümenin ekim ayında yavaşladığını ve tüketicilerin canlanmasına rağmen krizin vurduğu emlak sektöründe bir dönüş olduğunu söylemek için henüz çok erken olduğunu gösterdi ve Pekin'in ekonomiyi canlandırmak için son zamanlarda yaptığı teşvik hamlesini artırması yönündeki çağrıları canlı tuttu.

Çin'in emlak sektörü ana metallerin en büyük tüketicisi konumunda. Ancak borsa, SHFE tarafından izlenen depolardaki bakır stoklarının geçen cuma gününe göre yüzde 6,6 düştüğünü söyledi.

LME alüminyum yüzde 0,6 artışla ton başına 2.532 dolar, nikel yüzde 0,2 düşüşle 15.595 dolar, çinko yüzde 0,2 artışla 2.949,5 dolar, kurşun yüzde 0,2 artışla 1.963,5 dolar ve kalay yüzde 1,2 artışla 29.280 dolar oldu.

SHFE alüminyum yüzde 0,5 artışla ton başına 20.780 yuan, nikel yüzde 1,5 düşüşle 123.140 yuan, kurşun yüzde 1,5 düşüşle 16.760 yuan, çinko yüzde 0,3 kayıpla 24.640 yuan ve kalay yüzde 0,4 düşüşle 243.530 yuan oldu.