Demirde kısa vadeli talep güçlü

Vadeli demir cevheri fiyatları, kısa vadeli talebin güçlü olması ve Çin'den daha fazla ekonomik teşvik umutlarının canlanmasıyla bugün 100 dolar/tonluk kilit psikolojik seviyenin üzerinde seyretmek için geri döndü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge aralık ayı demir cevheri kontratı, geçen hafta yüzde 5'ten fazla düştükten sonra, TSİ 06.45'te yüzde 3,45 artışla 100,05 dolar/tona yükseldi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 2,54 artışla 766 yuan/ton (105,87 dolar) seviyesinden tamamladı.

Analistler, çelik üretiminde kullanılan ana maddeye yönelik yakın vadeli talebin güçlü seyrettiğini ve bunun da fiyatları desteklediğini belirtti.

Danışmanlık şirketi Mysteel'in verilerine göre, ankete katılan çelik üreticilerinin ortalama günlük sıcak metal üretimi 15 Kasım itibariyle haftalık yüzde 0,8 artışla 2,36 milyon ton ile ağustos başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Devlet medyasında yer alan bir habere göre, Şanghay bugün yaptığı açıklamada, yerel emlak piyasasını destekleyecek bir hamle olarak 1 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere emlak işlemlerindeki bazı vergileri azaltacağını bildirdi.

Analistler, Pekin'in ek teşvik önlemleri olasılığının yüksek olduğunu kaydetti.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,02 ve yüzde 1,2 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri yükseldi. İnşaat demiri yüzde 0,4, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,69, filmaşin yüzde 1,12 ve paslanmaz çelik yüzde 0,19 yükseldi.