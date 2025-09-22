ING: Euro, dolar karşısında güçlenebilir

ING stratejisti Francesco Pesole, bir notta Euro'nun gerçeğe uygun değerini 1,1900 dolar civarında tahmin ederken, son seviyesi 1,1746 dolar olan Euro'da değer kazanma potansiyeli olduğunu belirtti.

Powell'ın ihtiyatlı mesajlarının etkisiyle son dönemde güçlenen doların, piyasaların faiz indirimlerine yönelik daha geniş bir bakış açısına odaklanmasıyla birlikte zayıflayabileceğini savunuyor. Powell'ın ihtiyatlı tavrına rağmen, Fed'in son nokta grafiği tahminleri yıl sonuna kadar iki faiz indirimi sinyali veriyor ve bu da güvercin beklentilerini desteklemesi bekleniyor.

Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE fiyat endeksinin cuma günü açıklanması, bu beklentileri güçlendirmesi ve dolar üzerinde daha fazla baskı yaratması bekleniyor.