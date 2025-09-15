ING'den dolar/TL için yeni tahmin!

ING Global, "Merkez Bankası, makro ihtiyati çerçevesinde herhangi bir değişiklik sinyali vermezken, enflasyon görünümüne bağlı olarak faiz indirimlerine devam edileceğini vurguladı. Yıl sonunda politika faizinin 250 baz puanlık indirimlerin sürdürülmesi halinde yüzde 35,5'e, indirimlerin 200 baz puana düşmesi durumunda ise yüzde 36,5'e gerileyeceği öngörülüyor. Ayrıca, dolarizasyon ve rezervlere ilişkin değerlendirmeler ile önümüzdeki dönemde mahkeme duruşmaları etrafında potansiyel piyasa oynaklığı da dikkate alınan konular arasında yer alıyor" değerlendirmesini yaptı.

"TCMB, liranın reel değer kazanımını sıkı para politikasının doğal bir sonucu olarak görmekte ve bunun para birimine olan talebi artırdığını belirtiyor" şeklinde belirten bankaya göre; kısa vadede, yani aydan aya veya çeyrekten çeyreğe tutarlı bir değerlenme gözlemlenmeyebilse de, lira uzun bir dönemde kümülatif reel değerlenme yaşayacaktır.

Dolar/TL tahminlerini açıkladı

ING Global, dolar/TL kuru ile ilgili son tahminlerini yayınladı ve önümüzdeki 12 ay boyunca Türk lirasının kademeli olarak değer kaybedeceğini öngördü. ING'nin kısa ve orta vadeli tahminleri istikrarlı bir yükseliş gösteriyor: 1 ay 42,00, 3 ay 44,00, 6 ay 46,70 ve 12 ay 50,80 TL

Bir aylık eğilim dolar/TL için "Hafif Yükseliş" olarak etiketleniyor ve bu da nominal olarak liranın agresif olmasa da değer kaybetmeye devam edeceğini gösteriyor.