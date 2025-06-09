Yuan, dolar karşısında güçlenecek!

Barclays Research, Çin yuanının kısa vadede ABD doları karşısında güçlenme eğilimini sürdürmesinin beklendiğini bildirdi.

Ancak, Çin Merkez Bankası (PBOC) yuanın daha hızlı değer kazanmasını teşvik etmek istemiyor. Merkez Bankası, devam eden gümrük vergisi belirsizlikleri nedeniyle rekabet gücünün kaybedilmesini önlemek ve ihracatçıların hızlı dolar satışlarını engellemek istiyor olabilir.

Bu durum, son dönemde piyasa beklentilerinin altında kalan dolar/yuan sabit kurlarının nedenini açıklarken, bu eğilimin devam etmesi muhtemel görülüyor.