  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Ocak 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Ocak 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 1 Ocak 2025 Çarşamba gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Ocak 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 1 Ocak 2025 Çarşamba gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 08:08 itibarıyla 35,1510 (alış) 35,1573'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,5606 TL seviyelerinde seyrediyor.

Akaryakıta ÖTV zammı geldi, tablo değişti: İşte 1 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta ÖTV zammı geldi, tablo değişti: İşte 1 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji il il açıkladı: Yeni yılın ilk gününde yurtta hava sıcaklıkları nasıl olacak?Meteoroloji il il açıkladı: Yeni yılın ilk gününde yurtta hava sıcaklıkları nasıl olacak?Gündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (1 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (1 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Finans
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (1 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları)
1 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları...
Hazine, 3 aylık borçlanma stratejisini açıkladı
Hazine, 3 aylık borçlanma stratejisini açıkladı
Cengaver Yıldızgöz, TSKB GYO Genel Müdürü olarak atandı
Cengaver Yıldızgöz, TSKB GYO Genel Müdürü olarak atandı
Yuan son 3 yıldır dolar karşısında değer kaybediyor
Yuan son 3 yıldır dolar karşısında değer kaybediyor
Euro’da Fransa baskısı
Euro’da Fransa baskısı
Piyasalar yılın son işlem gününde negatif seyrediyor
Piyasalar yılın son işlem gününde negatif seyrediyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (31 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (31 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
1 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları...

Finans Haberleri

1 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları...
31 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları...

Yatırım Haberleri

31 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları...
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar finans yatırım