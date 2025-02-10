  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (10 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (10 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 10 Şubat 2025 Pazartesi gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (10 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 10 Şubat 2025 Pazartesi gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:16 itibarıyla 35,9751 (alış) 36,0652'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 37,2855 TL seviyelerinde seyrediyor.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 10 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 10 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji il il açıkladı: Yeni haftanın ilk gününde yurtta hava nasıl olacak?Meteoroloji il il açıkladı: Yeni haftanın ilk gününde yurtta hava nasıl olacak?Gündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (10 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (10 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Finans
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (10 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları)
10 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları...
Hazine yarın bir ihale düzenleyecek
Hazine yarın bir ihale düzenleyecek
Dolar/TL bugün ne kadar? (9 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (9 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (9 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları)
9 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları
Alışverişlerde kredi kartını en çok Türkler kullanıyor!
Alışverişlerde kredi kartını en çok Türkler kullanıyor!
Piyasalarda gözler, ABD enflasyon ve Fed Başkanı Powell'ın sunumuna çevrildi!
Piyasalarda gözler, ABD enflasyon ve Fed Başkanı Powell'ın sunumuna çevrildi!
Dolar/TL bugün ne kadar? (9 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (9 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)

Euro Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)
10 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları...

Finans Haberleri

10 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları...
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro finans yatırım