  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Ağustos 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Ağustos 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 14 Ağustos 2025 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Ağustos 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 14 Ağustos 2025 Perşembe gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 40,7721 (alış) 40,7955'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 47,9114 TL seviyelerinde seyrediyor.

Uzman isim tarih verdi: Altın fiyatlarında yön ne olacak? Yeni zirve görülür mü? İşte tahminler...Uzman isim tarih verdi: Altın fiyatlarında yön ne olacak? Yeni zirve görülür mü? İşte tahminler...Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 14 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 14 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu rüzgar uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler...Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu rüzgar uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler...Gündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (14 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (14 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Finans
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (14 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)
14 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları
New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası yükselişle açıldı
Commerzbank'tan 'TL' analizi
Commerzbank'tan 'TL' analizi
ABD tahvil getirileri düşüşte! Kritik veri etkili oldu
ABD tahvil getirileri düşüşte! Kritik veri etkili oldu
Asya borsaları pozitif seyrediyor
Asya borsaları pozitif seyrediyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Ağustos dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Ağustos dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Ağustos dolar - Euro fiyatları)

Euro Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Ağustos dolar - Euro fiyatları)
14 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları

Finans Haberleri

14 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro finans yatırım