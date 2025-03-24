Dolar/TL bugün ne kadar? (24 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 24 Mart 2025 Pazartesi gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 38,0010 seviyesinden işlem gördü.
Cuma günü, yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 37,8310'dan tamamladı.
Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 38,0010 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,3 artışla 41,1880'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 49,1660'tan satıldı.
Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 104 seviyesinden karşılık buldu.
ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle varlık fiyatlarında yön arayışı devam ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, tarifelerde "esnek" olabileceklerine işaret etmesi, azalan risk iştahının canlanmasına katkı sağlarken, önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen karşılıklılık esaslı tarifelere yönelik haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor.
Öte yandan yurt içinde dün, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.
Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5'in direnç, 103,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını aktardı.