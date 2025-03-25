Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 37,9820 seviyesinden işlem gördü.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,4 artışla 37,9770'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 37,9820 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 azalışla 41,0250'den ve sterlin/TL de yüzde 0,2 düşüşle 49,0720'den satıldı.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 104,3 seviyesinden karşılık buldu.

Dünya genelinde ABD'nin korumacı ticaret tutumunun etkilerine yönelik belirsizliklerin yanı sıra enflasyon ve resesyon ikilemi ekonomilerin ana gündem maddelerinden olmayı sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife politikaları varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olurken, söz konusu tarifelerin ABD’de enflasyonist baskıları canlı tutması nedeniyle ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını daraltabileceğine dair soru işaretleri varlığını koruyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimini yüzde 70 ihtimalle haziran ayında yapacağının tahmin edildiğini kaydederek, bankanın yıl genelinde ise toplamda 2 kez faiz indireceğine kesin gözüyle bakıldığını aktardı.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5'in direnç, 103,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade etti.