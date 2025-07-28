  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Temmuz 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Temmuz 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 28 Temmuz 2025 Pazartesi gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Temmuz 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 28 Temmuz 2025 Pazartesi gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 40,5314 (alış) 40,5564'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 47,7513 TL seviyelerinde seyrediyor.

Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 28 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta indirim gelecek mi? İşte 28 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den rüzgar ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar artacak mı? İşte hava durumu tahminleriMeteoroloji'den rüzgar ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar artacak mı? İşte hava durumu tahminleriGündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (28 Temmuz 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (28 Temmuz 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans
Suriye'de 4,1 büyüklüğünde depremSuriye'de 4,1 büyüklüğünde depremDünya

 

Finans
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (28 Temmuz 2025 güncel altın satış fiyatları)
28 Temmuz 2025 güncel altın satış fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (27 Temmuz 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (27 Temmuz dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (27 Temmuz 2025 güncel altın satış fiyatları)
27 Temmuz 2025 güncel altın satış fiyatları
New York borsası karışık seyirle açıldı
New York borsası karışık seyirle açıldı
TCMB'nin kararına piyasalar ne tepki verdi?
TCMB'nin kararına piyasalar ne tepki verdi?
Japonya'da Topix endeksi rekor kırdı
Japonya'da Topix endeksi rekor kırdı
Dolar/TL bugün ne kadar? (27 Temmuz dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (27 Temmuz dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (24 Temmuz dolar - Euro fiyatları)

Euro Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (24 Temmuz dolar - Euro fiyatları)
28 Temmuz 2025 güncel altın satış fiyatları

Finans Haberleri

28 Temmuz 2025 güncel altın satış fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro finans yatırım