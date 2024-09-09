  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (9 Eylül 2024 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (9 Eylül 2024 dolar - Euro fiyatları)

Yeni haftaya başlarken yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 9 Eylül 2024 Pazartesi gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (9 Eylül 2024 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 9 Eylül 2024 Pazartesi gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:11 itibarıyla 34,0000 (alış) 34,0235'ten (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 37,7371 TL seviyelerinde seyrediyor.

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (9 Eylül 2024 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (9 Eylül 2024 güncel altın satış fiyatları)Finans
Son hava raporu yayınlandı... Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısıSon hava raporu yayınlandı... Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısıGündem

 

Finans
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (9 Eylül 2024 güncel altın satış fiyatları)
9 Eylül 2024 güncel altın satış fiyatları...
Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Eylül 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Eylül 2024 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (8 Eylül 2024 güncel altın satış fiyatları)
8 Eylül 2024 güncel altın satış fiyatları...
Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Asya piyasaları negatif seyrediyor
Asya piyasaları negatif seyrediyor
Küresel piyasalarda negatif seyir devam ediyor
Küresel piyasalarda negatif seyir devam ediyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Eylül 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Eylül 2024 dolar - Euro fiyatları)
9 Eylül 2024 güncel altın satış fiyatları...

Yatırım Haberleri

9 Eylül 2024 güncel altın satış fiyatları...
8 Eylül 2024 güncel altın satış fiyatları...

Finans Haberleri

8 Eylül 2024 güncel altın satış fiyatları...
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar yatırım finans