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Dünya devinden 'Türk hisse senetleri' tahmini

HSBC, Türk hisse senetleri piyasasındaki yükselişin daha da ileriye gideceğini düşünüyor.

Haber Merkezi
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Bankacılık devi HSBC, seçimlerin ardından yeni ekonomi ekibinin atanmasından bu yana geleneksel makro politikaya devam eden dönüş ile Türk hisse senedi piyasasında şimdiden keskin bir yükselişe tanık olduklarını, bunun daha da ileriye gideceğini düşündüklerini belirtti

HSBC tarafından yayımlanan strateji raporunda, Türk hisse senetleri için "endeksin üzerinde getiri" yönünde öngörü devam ettirildi.

HSBC, temel senaryosunun 2024 yılında büyümenin yavaşlaması ile birlikte kademeli olarak ekonomik düzeltmenin sağlanması yönünde olduğunu belirterek, eylül ayında büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 3'e çektiğini hatırlattı.

Kurum, makro istikrarın en iyi göstergesi olduğunu düşündüğü cari açığın da önümüzdeki iki yılda daralmasını bekliyor.

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