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FCA'dan Barclays'e 50,9 milyon dolarlık ceza

Barclays, 2008-09 mali krizinde Katarlı kuruluşlara yapılan ödemelerin açıklanmaması nedeniyle İngiltere Mali Otoritesi (FCA) tarafından 50,9 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi
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FCA'dan Barclays'e 50,9 milyon dolarlık ceza
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Barclays'in Katar dahil olmak üzere yabancı yatırımcılardan bir devlet kurtarma paketinden kaçınmak için para toplamaya çalıştığı 2008-09 mali krizinin zirvesindeki faaliyetleri nedeniyle FCA (İngiltere Mali Otoritesi) tarafından ceza verildi.

FCA, 2022'de İngiliz bankasının kurtarma operasyonunda yer alan Katar fonlarına açıklanmayan ücretler ödediğini ve Barclays'in sermaye artırmadaki davranışının sorumsuz olduğunu tespit etti.

50,9 milyon dolar para cezası

İngiltere'nin mali düzenleyicisi, bankanın Pazartesi günü davayla ilgili itirazını geri çektiğini söylemesinin ardından, Barclays'e 2008'de Katarlı kuruluşlara yapılan ödemeleri açıklamadığı için 40 milyon sterlin (50,9 milyon dolar) para cezası verdi.

Pazartesi günü yaptığı açıklamada Barclays, FCA'nın bulgularını kabul etmediğini ancak "olayların üzerinden geçen süre" nedeniyle itirazını geri çektiğini söyledi.

Barclays, para çekme işleminin bankanın, hissedarlarının ve diğer paydaşların çıkarlarına en iyi şekilde hizmet ettiğini belirterek, cezanın maddi bir etkisinin olmadığını da sözlerine ekledi.

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