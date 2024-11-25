  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Naci Görür'den Malatya depremi sonrası açıklama: Endişe verici, ciddi olarak çalışılmalı
Takip Et

Naci Görür'den Malatya depremi sonrası açıklama: Endişe verici, ciddi olarak çalışılmalı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından yaptığı açıklamada Malatya Fay Zonu'na dikkat çekerek, "Endişe verici. Ciddi olarak çalışılmalı." dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Naci Görür'den Malatya depremi sonrası açıklama: Endişe verici, ciddi olarak çalışılmalı
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 9,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den değerlendirme geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Naci Görür şu ifadeleri kullandı:

"Polat-Doğanşehir/Malatya’da 4,5 deprem oldu. Sanırım bu deprem Malatya Fay Zonu içerisinde. Malatya Fayı yavaş bir fay. Son deprem yaklaşık 2.500 sene önce. Son depremlerde de yüklendi. Endişe verici. Ciddi olarak çalışılmalı. MTA, AFAD ve ÜNİVERSİTELER namzet kuruluşlar."

Malatya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladıMalatya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladıGündem

 

NATO Genel Sekreteri Rutte'den TUSAŞ'a ziyaretNATO Genel Sekreteri Rutte'den TUSAŞ'a ziyaretGündem

 

Gündem
İzmir TÜPRAŞ Rafinerisi'nde patlama! Açıklama geldi
İzmir TÜPRAŞ Rafinerisi'nde patlama! Açıklama geldi
TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerine 9 Aralık'ta başlayacak
TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerine 9 Aralık'ta başlayacak
Malatya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Malatya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
NATO Genel Sekreteri Rutte'den TUSAŞ'a ziyaret
NATO Genel Sekreteri Rutte'den TUSAŞ'a ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'teki 'kayyum' kavgasına ilişkin açıklama: Zorbalığa 'eyvallah' etmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zorbalığa 'eyvallah' etmeyiz