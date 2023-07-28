Merkez Bankası'nda başkan yardımcıları değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine Osman Cevdet Akçay, Hatice Karahan ve Fatih Karahan atandı.

Resmi Gazete’de konuyla ilgili yer alan karar şöyle:

1211 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası;

– Başkan (Guvernör) Yardımcısı Emrah ŞENER,

– Başkan (Guvernör) Yardımcısı Taha ÇAKMAK,

– Başkan (Guvernör) Yardımcısı Mustafa DUMAN, görevden alınmış,

– Başkan (Guvernör) Yardımcılığına Osman Cevdet AKÇAY,

– Başkan (Guvernör) Yardımcılığına Fatih KARAHAN,

– Başkan (Guvernör) Yardımcılığına, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice KARAHAN,

atanmıştır.

Heyecan yaratan isim: Cevdet Akçay

Sosyal medyada yeni atamalar hakkında yorum yapan ekonomistler ve piyasa profesyonelleri, tecrübeleriyle tanınan 3 ismi de oldukça olumlu karşıladı. Özellikle atamalarda öne çıkan en önemli isim, piyasa tarafından iyi bilinen ve sevilen Cevdet Akçay oldu. Atama kararının duyurulmasıyla Akçay, sosyal medyada gündeme oturdu.

Cevdet Akçay, orta ve lise öğrenimini Robert Koleji’nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi ekonomi mezunu olan Akçay, New York City University Graduate School and University Center’dan M.Phil ve Ph.D derecelerini aldı. Osman Cevdet Akçay, Koç Finansal Hizmetler ve Yapi Kredi de başekonomist olarak 1 Mayıs 2018 tarihine kadar görev aldı. Araştırma ve yayın alanları döviz kuru belirlenme ve borç dinamikleri, dezenflasyon olan Akçay, 1961 Trabzon doğumlu.

Hatice Karahan

Hatice Karahan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede İktisat yüksek lisans eğitimini tamamladı ve doktora çalışması için ABD'ye gitti.

2006 senesinde Ekonomi doktorasını yaptığı Syracuse University'de ekonomi dersleri verdi. Ayrıca Center for Policy Research bünyesinde araştırmacı olarak görev aldı. Türkiye'ye geldikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ders verdi ve TÜBİTAK'ta danışman oldu. 2014 senesinde makroekonomi alanında doçent oldu.

TİM, MÜSİAD, İSO ve DEİK gibi iş dünyasının çeşitli kuruluşlarına ekonomi danışmanlığı yapan Karahan, 2015 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü'nün kurucu başkanı oldu. Gazetelerde yazıları yayınlandı. 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiden sorumlu danışmanı oldu.

Fatih Karahan

Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Matematik bölümlerinden mezun oldu. Pensilvanya Üniversitesi’nde ekonomi üzerine yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Çalışma ekonomisi ve mikroekonomi üzerine çalışan Karahan, 2012 yılından beri New York Merkez Bankası’na bağlı Para Politikası Araştırma Birimi bünyesindeki İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmalarında ekonomist olarak yer alıyordu.