Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi neden gerekli?

Maruf BUZCUGİL

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın Ankara’da yapacağı yılın 3. Enflasyon Raporu sunumu merakla bekleniyordu. Yeni Başkan Erkan, toplantıya katılan ekonomi gazetecileri ve ekonomistlerin birikmiş sorularını içtenlikle, nazik bir üslupla yanıtlamaya çalıştı.

TCMB’nin ilk kadın başkanı, ses tonundan, giyimine, konulara teknik hâkimiyetinden, soruları yanıtlarken verebileceği tepkilere kadar, toplantı öncesinde altı çizilen bu konuları gündemden düşürecek kadar merakları giderdi. Erkan’ının sade kıyafeti üzerindeki ay yıldızlı broş dikkatlerden kaçmadı.

Erkan’ın fiyat istikrarı ve enflasyon ile sınırlı olmasını istediği sorulara verdiği yanıtlar, önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadelenin (dezenflasyon süreci) nasıl yapılacağının ve para politikasının nasıl şekilleneceğinin işaretini verdi.

Başkanın sunumunda açıkladığı enflasyon hedefleri genel olarak gerçekçi bulundu. Başkan, EKONOMİ’nin, “Dezenflasyon sürecine başlamak için neden bir geçiş dönemi öngörüldüğü” sorusunu içtenlikle yanıtladı. Başkanın “kucağında bulduğunu” söylediği makro ihtiyati önemlerle ilgili sözleri, bankacılık sektörüne empatiyle yaklaştığını gösterdi.

Başkan Erkan, 2024 yılı başlayacak dezenflasyon programı öncesi için öngörülen geçiş dönemini “dinamik optimizasyon süreci” olarak tanımladı. Erkan, ihtiyati önlemleri kastederek, “100 küsur düzenleme, etkileri bileşken etkiler. Bu etkiler zaman içinde gelmiş ama bileşken etkileri bankacılık sektörünün dinamiklerini değiştirmiş durumda. Dolayısıyla bu birbirine girişmiş bileşken etkileri çözerken tek tek ince ince nokta atışı yaparak gitmek zorundayız” dedi.

Başkan Erkan’ın “en güzel etki analizinin anlaşılacağı nokta, en bağlayıcı kısıtı bulmaktır” sözü yeniden para politikasının öne çıkacağı sadeleşme döneminde yapılacakların işareti sayıldı. “Tahmin var, hedef yok” eleştirisi Başkan Erkan’nın duyurduğu enflasyon hedeflerinin gerçeğe yakınlığı konusunda ekonomi çevrelerinde ortalama bir görüş oluşmuş durumda.

Merkez Bankası’nın 2023 enflasyon tahminini yüzde 22,3’ten yüzde 58’e çıkarması, 2024 yılsonu tahminini yüzde 33, 2025 yılsonu tahminini yüzde 15 olarak açıklaması genel olarak gerçekçi bulundu. Ancak, geçmiş dönemlerde Merkez Bankası’nda önemli görevlerde bulunmuş kişilerden gelen, “Tahminleri gördük, ama enflasyon hedefleri açıklanmadı. Tahmin başka hedef başkadır. Tahminler 3 ayda bir güncellenir. Hedefin olmaması kredibilite sorunu yaratabilir ” değerlendirmelerini de dikkatle not ettik.