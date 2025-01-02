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QNB duyurdu: Enpara Bank faaliyete başladı

QNB, Enpara Bank A.Ş.'nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan aldığı faaliyet izninin ardından 30 Aralık 2024 itibariyle faaliyete başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.

Haber Merkezi
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QNB duyurdu: Enpara Bank faaliyete başladı
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2024 yılının Ağustos ayında yaptığı KAP duyurusu ile Enpara Bank A.Ş.'nin BDDK'dan faaliyet izni aldığını açıklayan QNB, bugün ise 18:01'de yaptığı KAP duyurusuyla Enpara Bank'ın 30 Aralık 2024 itibariyle faaliyete başladığını duyurdu.

Yapılan KAP açıklamasında, "İlgide kayıtlı Bankamız Özel Durum Açıklaması ile, BDDK'nın 15.08.2024 tarih ve 10945 sayılı kararı ile Enpara Bank A.Ş.'nin faaliyet izni aldığı duyurulmuştu. Bu kez, Enpara Bank A.Ş.'nin 30.12.2024 tarihinde faaliyete başladığını kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine arz ederiz. Bununla birlikte, müşteri kabulü ve diğer bankacılık faaliyetlerine dair entegrasyon çalışmalarına devam edilmekte olup planlanan kısmi bölünme işlemine ilişkin gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla duyurulmaya devam edecektir." denildi.

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